İzmir yeni haftada sanata doyacak

İzmir'de yeni haftada tiyatrodan konsere, sergilerden atölyelere kadar birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu, bugün Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Orfin'in Müzik Kutusu", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Radyo- yu Hümayun", Konak Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil", "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunlarını sahneleyecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi, bugün Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Opera Uvertürleri", yarın "G. Donizetti'den C. Gounod'ya", 27 Nisan'da Çocuk Korosu konseriyle sahne alacak. 24-26 Nisan'da "Dansın Ritmi" balesini sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Baharın Zamanı Geldi" konseri verecek. İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu 24 Nisan'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Türk Toyu" konseri ile sahne alacak.

23 NİSAN'A ÖZEL PROGRAM

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 25 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anlatıcı Doğa Rutkay eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri düzenleyecek. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, hafta boyunca atölye, söyleşi, canlı performans ve konserlere ev sahipliği yapacak. 22 Nisan'da "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sanat Atölyesi", 23 Nisan'da "Çocuklarla Kütüphanede Sanat" ebru atölyesi düzenlenecek.