Kitap Fuarı’nda pazar bereketi

18 Nisan'da "Çocuk ve Sanat" temasıyla Kültürpark'ta kapılarını açan İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı kitapseverlerin akınına uğruyor. Çok sayıda yayınevinin kurduğu stantlarda kitap alışverişi yapan yurttaşlar sahaflar, müzayedeler, konuk yazarlar, sergiler, söyleşiler ve imza günleri ile tam bir kültür şöleni yaşıyor. Fuarın uluslararası onur konuğu felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid ise İzmirli okuyucuları ile Uzun Havuz Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

Türkiye'de en çok okunan kitabı "Mutsuz Olmak" üzerine söyleşi gerçekleştiren Schmid, mutluluk ve mutsuzluğa dair düşüncelerini paylaşıp okuyucuların sorularını yanıtladı. Schmid, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

'KİTABIN ŞARJI BİTMEZ'

Hafta sonunu fuarı gezerek değerlendiren İzmirliler hem stantlardan hem de etkinliklerden memnun kaldıklarını belirtti. Elvan Emekli isimli kitapsever, "Çok fazla iletişim aracı ve dikkat çalan çok fazla yöntem var ama kitabın ömrü ve şarjı bitmez" dedi.

İKİZLER FUARI ÇOK SEVDİ

İZMİRLİ çocuklar da fuarı ilgiyle takip etti. 11 yaşındaki ikiz kardeşler Ayça ve Cemre Yavaş, "Fuarı çok beğendik. Kitaplar aldık. Bir sürü yayınevi ve yazar var. İkimiz de distopya türü kitapları okumayı seviyoruz. Bazen çizgi roman okuyoruz. Kitapları dönüşümlü okuyacağız" dedi. 13 yaşındaki Mina Sevimlican da aradığı kitapları fuarda bulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Yayınevlerini gezip aradığım kitapları aldım. Çok güzel bir gün geçirdim. Kitap okumayı çok seviyorum."