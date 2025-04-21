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Masal kahramanı kostümleri öğrencilerin ekmek kapısı oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Masal kahramanı kostümleri öğrencilerin ekmek kapısı oldu
İZMİR'DE Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Moda Tasarım Teknolojileri öğrencileri, yöresel kıyafetler ile masal ve çizgi film kahramanı kostümleri üretme kararı aldı. Çeşit çeşit kıyafet tasarlayan öğrenciler, bunları kiralayarak para kazanmaya başladı. Ayrıca öğrencilerin diktiği bu kostümler, okulda düzenlenen etkinliklerde kullanılıyor. Okul öğretmenlerinden Kamile Şaşmaz, dersleri fırsata çevirdiklerini belirterek, "Sektörde böyle bir açık olduğunu da fark ettik. Bunun bir fırsat olduğunu düşündük" dedi.
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