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Başkan Erdoğan'dan geceyi dışarda geçirenlere sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

SABAH

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Başkan Erdoğan’dan geceyi dışarda geçirenlere sürpriz ziyaret

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.

Başkan Erdoğan’dan geceyi dışarda geçirenlere sürpriz ziyaret

Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

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