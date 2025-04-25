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Dizinden ameliyat oldu Türkçe konuşmayı unuttu!

Konya'da beyin pıhtısı geçiren 67 yaşındaki Rahmi Karademir, yıllardır kullanmadığı Danca'yı konuşmaya başladı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen hızlı müdahale, hem felci önledi hem de şaşırtıcı bir dil mucizesini ortaya çıkardı.

AA

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Dizinden ameliyat oldu Türkçe konuşmayı unuttu!

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Rahmi Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diz ameliyatı oldu.Ancak ameliyattan iki gün sonra sağ kol ve bacağında felç, konuşma bozukluğu belirtileri ortaya çıktı. Yapılan tetkiklerde, beyninin sol tarafındaki bir damarın pıhtıyla tıkandığı tespit edildi.

Hızla anjiyografiye alınan Karademir'in pıhtısı temizlendi. Operasyon sonrası felç belirtileri büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak Karademir'in Türkçe yerine Danca konuşmaya başlaması, ailesini ve doktorlarını şaşkına çevirdi.

Dizinden ameliyat oldu Türkçe konuşmayı unuttu!

"TÜRKÇE'Yİ ANLIYOR, DANCA KONUŞUYOR"

Karademir'in kızı Meral Karademir, babasının Danca'yı uzun yıllardır kullanmadığını belirtti: "Babam birden Danca konuşmaya başladı. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. Kız kardeşlerim Danca bildiği için iletişim kurabiliyoruz. Türkçe'yi kaybettiği için çok üzülüyor." Karademir, kızının tercümanlığıyla duygularını paylaşt��: "Türkçe'yi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum, inşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe gelmiyor."

NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir, vakanın literatürde nadir görüldüğünü vurguladı: "Hastamızın Türkçeyi konuşamaması ancak unuttuğunu düşündüğümüz Danca'yı konuşabilmesi, beyin damar tıkanıklığı sonrası ortaya çıkabilen bir durum. Çok dilli bireylerde bir dil kaybolurken diğerinin korunması, rehabilitasyon için avantaj sağlıyor."

Özdemir, Karademir'in Türkçeyi yeniden konuşmasının mümkün olduğunu, rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

BEYNİN SIRLARI MERAK UYANDIRIYOR

Rahmi Karademir'in hikayesi, beynin dil ve hafıza konusundaki gizemlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Hızlı müdahale sayesinde felçten kurtulan Karademir, şimdi Türkçe'yi yeniden kazanmak için mücadele ediyor.

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