Mahkemede sanık yakınları birbirine girdi

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşmasında tanıklar ve tutuklular dinlendi. Tutuklu Hakan Doğukan Taşçı, "Opara bebek için yaşasın diye ilaç verdim vermeseydim bu sefer de vermediğim için tutuklanacaktım" dedi. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel ise, "Taşçı'nın beyanlarını kabul etmiyorum" dedi. Toptemel'in sözleri sonrası Taşçı'nın yakını olduğu öne sürülen bir izleyici 'Sen bilirsin' dedi. Bunun üzerine Toptemel'in annesiyle Taşçı'nın yakını arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sanık yakınları duruşma salonundan çıkarıldı.