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Bursa'da feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Gemlik ilçesi Gemlik-Armutlu Yolu Büyükkumla mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, virajda kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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