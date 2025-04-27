Ebe Yasemin’in doğumunu sınıf arkadaşları gerçekleştirdi

Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan ebe Yasemin Şimşek, Ebeler Haftası'nda üniversiteden meslektaşlarının eşliğinde normal doğumla 4 kilo 100 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bir Aile Sağlığı Merkezi'nde ebelik mesleğini icra eden Yasemin Şimşek, ikinci bebeğini de ilkinde olduğu gibi yine Manisa Şehir Hastanesi'nde, normal doğumla dünyaya getirdi.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

4 kilo 100 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Şimşek'in doğumuna üniversiteden sınıf arkadaşları olan ebeler Seren Yaldız Güngör ve Döndü Ölker eşlik etti. Doğum sonrası yaptığı açıklamada normal doğumun hem konforunu hem de sağlık açısından faydalarını bildiğini, bu nedenle özellikle istediğini ifade etti. Komplikasyon olmadığı sürece tüm gebelere normal doğumu önerdiğini belirten Şimşek, sürecin oldukça rahat ve keyifli geçtiğini söyledi. Doğumun gerçekleştiği gün, Ebeler Haftası dolayısıyla Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren de hastaneyi ziyaret etti. Doğuma eşlik eden ebeler ve doğum yapan ebe Yasemin Şimşek'in Ebeler Haftası'nı kutlayan Zeren'e, Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka ve hastane yönetimi de eşlik etti