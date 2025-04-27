İlknur Çoban Anadolu kültürünü resme döküyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu'nda Türkiye'nin ilk 'halk resmi sanatçısı' ünvanını alan İlknur Solmaz Çoban (46), Anadolu insanını, şiirlerini, efsanelerini, türkülerini ve kültürünü tuvallere, tabaklara ve küplere resmederek halk resmi sanatını icra ediyor. Halk resmi sanatı ile uğraşan İlknur Solmaz Çoban, ailesinin hep sanatla iç içe olduğunu söyledi. Çoban, "Halalarımın, dayımın yaptığı resimlerden, babaannemin duvar resimlerinden esinlendim. Genç kızların ilmek ilmek dokudukları halılardan etkilendim. Hepsi bende birikti ve tuvallere yansıdı. Ailecek şiir ve edebiyatla da ilgiliydik. Anadolu insanını, şiirlerini, efsanelerini, türkülerini tuvallere nasıl aktarabileceğimi düşünürken resimlerle hikayelerini anlatmaya başladım. Küçük yaşlardan beri çizim yapıyorum. Hep halk resmi, motifler ve desenler yaptım. Anadolu'nun efsanelerini ve türkülerini resimle aktardım" dedi.