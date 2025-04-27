Katil İsrail ordusu Gazze’de Filistinlilerin evlerini bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 22 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hur" ailesinin evini bombaladı. Saldırı sonucu evde bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

FARKLI NOKTALAR VURULDU

Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi. İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda "Ebu Abdu" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti ile doğudaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınında sivillerin toplandığı bir noktanın hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü.