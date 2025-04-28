Son dakika: Avrupa'da geniş çaplı elektrik kesintisi

BBC'nin haberine göre, İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu ifade etti. İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi. İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesinin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.





Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

CNN International'da yer alan bilgilere göre, elektrik kesintisi yaşanan ülkelerde havaalanlarından metrolara kadar ulaşımda büyük bir kaos yaşanıyor. Madrid'deki elektrik kesintisi nedeniyle maçlara ara verilirken, her yıl düzenlenen tenis turnuvasına ara verildiği öğrenildi.

2 ÜLKE DAHA ETKİLENDİ

Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Yerel medyada yer alan bilgilere göre Belçika'nın bazı kesimlerinde de elektrik kesintileri yaşanıyor.