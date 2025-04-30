Yargıtay’dan emsal nafaka kararı

BOŞANMA davaları hükmedilen nafakalar açısından emsal nitelikte karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Sadece 14 ay süren bir evlilik için yaklaşık 150 aya denk gelecek şekilde toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olması hakkaniyete aykırıdır" dedi.

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, daha önce nafaka konusunda, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından bozulan dosyada mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davacı kadın yararına 105 bin lira toptan yoksulluk nafakasına karar verildi.