Milyonluk miras kavgasında yeni perde

USTA sanatçı Ferdi Tayfur'un mirası gündemde kalmaya devam ediyor. Sanatçının arkasında bıraktığı miras ölümünün ardından aileyi ikiye bölmüştü. Vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davanın ikinci duruşması, Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü.

İlk duruşmada vasiyetnameye itiraz eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın beyanlarını yineledi.

Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi. Tayfur'un bazı taşınmazlarını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bırakmış olması dikkat çekmişti.