  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Milyonluk miras kavgasında yeni perde

Milyonluk miras kavgasında yeni perde

Fantezi müziğin sevilen İsmi Ferdi Tayfur’un çocukları Tuğçe Tayfur Aydın ve Timur Turanbayburt mirasa itirazlarını yineledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Milyonluk miras kavgasında yeni perde

USTA sanatçı Ferdi Tayfur'un mirası gündemde kalmaya devam ediyor. Sanatçının arkasında bıraktığı miras ölümünün ardından aileyi ikiye bölmüştü. Vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davanın ikinci duruşması, Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü.

Milyonluk miras kavgasında yeni perde

İlk duruşmada vasiyetnameye itiraz eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın beyanlarını yineledi.

Milyonluk miras kavgasında yeni perde

Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi. Tayfur'un bazı taşınmazlarını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bırakmış olması dikkat çekmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA