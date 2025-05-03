Bir TikTok rezaleti daha! Küçük çocuğu dudağından öpüp sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medya platformu TikTok'ta her geçen gün bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. TikTok kullanıcısı bir kadın, küçük çocuğu dudağından öptüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yaşanan skandala yoğun tepki gelirken, kadına "çocuk istismarı" suçlamaları yöneltildi.

Sosyal medyada son günlerde sıklıkla görülen küçük çocukların istismar edildiğine ilişkin rezil görüntülere bir yenisi daha eklendi. TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan ahlaksız kadına, tepkiler çığ gibi büyüdü.