Davetli gibi gittiği düğünde 40 bin lira çaldı! Akılalmaz olay kamerada

Adana'da dünya evine giren Sedef Ü. (32) ile Adem Ü.'nün (33) düğününe davetli gibi katılan Sinan E. (48), pistte bir süre eğlenip, pasta yedi. Takı töreninde piste dönen Sinan E., düğün kamerası kayıttayken sayma bahanesiyle kutudan aldığı 40 bin lirayı cebine koyup, çaldı. Gelin ve damada da su ikram ettikten sonra salondan ayrılan Sinan E., düğün görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Sinan E.'nin bir hafta önce de başka bir düğünde aynı yöntemle 60 bin lira çaldığı belirlendi.

Olay, 27 Nisan'da Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. 4 çocuk babası Sinan E., dünya evine giren Sedef Ü. ile Adem Ü. çiftinin düğününe gitti. Çiftin yakınıymış gibi katıldığı düğünde pasta yiyip, meşrubat içen Sinan E., pistte bir süre eğlendi. Daha sonra takı törenine geçilince, Sinan E. de piste çıktı. Takıların anonsunu yapan kişinin yanında bekleyen Sinan E., bir süre çevreyi gözetledikten sonra paraların atıldığı kutuya yaklaştı.