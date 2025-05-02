TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Etkinliğin paydaş kurumları arasında Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketleri yer alıyor.

"ÖZGÜVEN DEVRİMİ"

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bizim hedefimiz can Azerbaycan'dan sonra Türk dünyasının diğer mensuplarında da TEKNOFEST'i gerçekleştirmek. Onlarda da benzer coşkuyu heyecanı göreceğimize inanıyorum. TEKNOFEST tam bağımsız olmak üzerine bir anlamda özgüven devrimi. Yapılamaz deneni başarabilme duygusunu nesillere aşılayan bir festival. Bir festivalden çok daha fazlası. TEKNOFEST bir ruh" dedi. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacak. Yeter ki, biz onların yanında olalım. Düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın Kuzey Kıbrıs'ta sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte Bilişim Adası yapabiliriz" dedi.