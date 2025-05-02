Yeni Asır’dan Ege’nin yiğitlerine ödül

Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan ve üç asıra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi tarafından düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni'nde, sektöründe başarılı olan iş insanlarına ödülleri verildi.

SEÇKİN DAVETLİ TOPLULUĞU

Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olması ile birlikte Türk basınına birçok ilki de kazandıran Yeni Asır Gazetesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ödül törenine, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir eski Milletvekili ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İESOB) temsilen Necil Civelek, Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Sabah Gazetesi yazarlarından usta gazeteciler Yavuz Donat ile Levent Tüzemen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, iş insanı Ümit Ülkü başta olmak üzere firma sahipleri ve yöneticileri ile birçok davetli katıldı.

'GAZETECİLİĞİN ÖZÜ DEĞİŞMEZ'

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi'nin 130. yıl dönümü için düzenlenen 'Ege Yigit Ödül Töreni'nde yalnızca bir gazetenin değil, aynı zamanda bir kültürün, bir hafızanın 130 yıllık yolcuğunun kutlandığının altını çizdi. 130 yıl önce Selanik'te başlayan hikayenin, olumsuz bütün şartlara rağmen, Türk halkının doğru haber alma özgürlüğü için canla başla başarıyla devam ettiğine dikkat çeken Demir, "Gazeteler sadece haber vermez. Aynı zamanda toplumun vicdanıdır. Onlar savaşların, barışların, devrimlerin, değişimlerin tanığıdır. Tarihin hafızasıdır. Bir dönem gazete okumak, yalnızca haber almak değil, dünyayı anlamak, yorumlamak ve toplumun nabzını tutmaktı. Bugün ise bambaşka bir dönemin içerisindeyiz. Dijital çağ, haber alma alışkanlığımızı değiştirdi. Ama bir gerçeği asla unutmamalıyız. Hız doğruluğun önüne geçemez. Teknoloji etiğin yerini alamaz. Ve hiçbir algoritma, bir gazetecinin yüreğine ikame edemez. İşte Yeni Asır, 130 yıldır bunu savundu ve şimdi geleceğe yürürken de aynı iddiayı taşıyor. Nerede bir gerçek varsa orada Yeni Asır vardır. Hangi teknoloji gelirse gelsin, gazeteciliğin özü asla değişmeyecek. Gazetecilik bir hakikati arama cesareti olmaya devam edecek. Yeni Asır'ın 130 yıllık bu büyük yürüyüşü bize şunu gösteriyor: Gazeteler yalnızca teknolojiyle değil, değerleriyle, ilkeleriyle ve insanlığa duydukları sorumlulukla var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KATMA DEĞER

Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, bu yıl 5'incisi düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji Ödülleri'nin (EGE YİGİT) ilkinin 2016 yılında Yeni Asır Gazetesi'nin 125'inci yaş gününde gerçekleştirildiğini ifade etti. Turkuvaz Medya Grubu'nun en önemli basın organlarından olan ve bu yıl yayın hayatındaki 130'uncu yaşını kutlayan Yeni Asır Gazetesi'nin, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olduğunu vurgulayan Uzman, "Türk basın tarihine sayısız yenilikleri kazandıran, ülkemizde gazeteciliğin gelişimine de büyük katma değer yaratan Yeni Asır, yayın hayatı boyunca objektif habercilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerine devam ederek hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı başarmıştır. Bugün de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yatırım, ihracat, gastronomi inovasyon ve teknoloji sahalarında faaliyet gösteren, çalışmaları ile ön plana çıkmış kurum ve kuruluşlarına ödüllerini takdim ediyor olacağız" dedi.

EGE'NiN GURURLARI

UÇAK KARDEŞLER

UÇAK Kardeşler, Türkiye'nin 2024 yılında gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 22'sini gerçekleştirerek ülkemize 1 milyar 314 milyon dolar döviz kazandıran EİB Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nde bu başarıya en büyük katkı sağlayarak Ege Bölgesi'nde birinciliği elde etti ve 'Yaş Meyve ve Sebze Sektörü İhracatı Ödülü'nün sahibi oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ödülünü İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'dan aldı.

ÜLKEA

1960'LI yıllarda küçük bir dükkanda başlayan ve bugün onlarca mağazada zücaciyeden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mobilyaya uzanan geniş ürün yelpazesi ile İzmir ve Türkiye'nin örnek aldığı markalardan biri haline gelen Ülkea, "Ege Bölgesi'ne Değer Katan Marka Ödülü"nün sahibi oldu. Ülkea Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan ödülünü aldı.

MUTSO

Dünya çam balı üretiminde yüzde 85'lik payla lider olan Muğla'da yenilikçi üretim metotlarıyla katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin üretilmesine öncülük ederek Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Projesi ile Muğla ekonomisine ve kalkınmasına ivme kazandıran Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), 'İnovasyon Katma Değer Ödülü'nün sahibi oldu. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ödülünü Sabah Gazetesi Yazarı, usta gazeteci Yavuz Donat'tan aldı.

ADM ve GDZ ELEKTRİK

'Hayat için enerji' vizyonu ile hareket ederek, Ege Bölgesi'nde yaşam kalitesini artıran pek çok projeye öncülük eden ve inovasyonla enerjiyi buluşturarak hayata dönüştüren Adm ve Gdz Elektrik, 'Teknoloji ve İnovatif Yenilikleri ile Öne Çıkan Firma Ödülü'nün sahibi oldu. Firma adına Adm ve Gdz Elektrik Planlama ve Teknoloji Direktörü Meriç Ger, Sabah Gazetesi yazarı, usta gazeteci Levent Tüzemen'den ödülünü aldı.

ARKAS HOLDİNG

İzmir'in tarihine, mimarisine, sanatına, sporuna ve ekonomisine büyük katkılar sunan Arkas Holding, "İzmir'e Değer Katan Marka Ödülü"nün sahibi oldu. Arkas Holding Kurumsal İletişim Direktörü Berna Kumaş Sipahi ödülünü Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı.

OTOWATT

Küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik günümüz dünyasının en önemli meseleleri haline gelmişken, yenilebilir enerji yatırımları ve çevre dostu uygulamaları ile ön plana çıkan, elektrikli araç ve şarj istasyonları sunan, tüm şarj istasyonları için de 'Yenilebilir Kaynak Garanti Sertifikası' alan Otowatt, 'Sürdürülebilir Enerji Yatırımlarıyla Öne Çıkan Marka Ödülü'nün sahibi oldu. Otowatt Perakende Hizmetleri Direktörü Sinan Eralp, ödülünü İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den aldı.

YATEK

Türkiye'yi denizcilikte dünya liderliğine taşıma yolunda öncü bir rol üstlenen, yat ve tekne imalatı alanında Ege ve Türkiye'nin yükselen yıldızı olan S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Koopeİmalatçıları ratifi (YATEK), 'Denizcilik Sektörü Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. YATEK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İnce ödülünü AK Başka- Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan aldı.

ARSAVEV

Her bütçeye uygun, erişilebilir inovatif gayrimenkul yatırımları sunan, alanlarında geliştirdikleri projelerle hem gayrimenkul sektörüne yeni modeller kazandıran hem de vatandaşların ev sahibi olmalarına olanak tanıyan Arsavev, 'İnovatif Gayrimenkul Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. Firma adına Arsavev İzmir Bölge Satış Müdürü Şeyma Yeşim Dikmen ödülünü MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den aldı.

ES DENİZCİLİK

Deniz inşaatı sektöründe liderliğini güçlü vizyonu ve yatırımlarıyla pekiştiren, Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük deniz inşaat filosuna sahip olan Es Denizcilik, 'İnşaat Sektöründe İnovasyon ve Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. ES Denizcilik'i temsilen Avukat Pelin Maralci ödülünü Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'den aldı.

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU

Yapı, otomotiv, sanayi-mühendislik, yangın kurulum sistemleri olmak üzere 15 farklı sektörde İzmir merkezli Ekmas Group'un ikinci kuşak temsilcisi olan Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise 'Yılın İlham Veren İş İnsanı Ödülü'nün sahibi oldu.