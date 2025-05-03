Antalya’da iki araç çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kaza dün saat 12.50 sıralarında Akseki - Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Savaş S. idaresindeki 26 AID 192 plakalı araç ile karşı şeritten ASabri Çayan'ın kullandığı 06 FBD 855 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 06 FBD 855 plakalı araç sürücüsü Sabri Çayan(52) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Nuray Çayan ve Elifnaz Çayan yaralı olarak kurtuldu. Kaza nedeniyle 3 şeritli karayolunda trafik yaklaşık 3 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısı ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Sabri Çayan'ın cesedi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.