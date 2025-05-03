Sosyal medyada ’Gizemli Kutu’ fırtınası! Bakanlık inceleme başlattı

Sosyal medyada popüler markaları taklit edip, vatandaşlara çekilişle yüksek fiyatlı hediyeler vadeden 'Gizemli Kutu' satışlarıyla mağdur olan tüketiciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile Tüketici Hakem heyetlerine şikayette bulundu. Şikayetlerin genelde internet sitelerinden satın alınan ürünlerin gönderiminin hiç yapılmaması, iade edilen ürünlerin bedelinin iade edilmemesi, minimum kutu içeriği değerinin altında ürün gönderimi halinde olduğu belirtildi. Söz konusu şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında inceleme başlatıldı. İnceleme sonucuna göre ilgili firmalar hakkında işlem yapılacağı belirtildi.