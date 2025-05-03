Yargıtay’dan emsal karar: Kendini bekar gösteren koca ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada kendini bekar gibi tanıtıp kadın arkadaş arayan kocayı, boşanma davasında "ağır kusurlu" bularak tazminata mahkûm etti. İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, İsmail Z. adlı koca, maddi anlaşmazlıklar nedeniyle eşi Yasemin T. hakkında boşanma davası açtı. Mahkeme sürecinde, kadının eşine ve ailesine hakaret ettiği, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediği tespit edildi. Ancak dosyada yer alan delillere göre, davacı koca da eşine fiziksel şiddet uyguladı, sosyal medya üzerinden kendisini bekar gibi tanıtarak kadın arkadaş aradı ve evi terk ederek birlik görevlerinden kaçındı. Yerel mahkeme her iki tarafı eşit kusurlu bularak boşanmaya karar verdi.

HUKUKA AYKIRI BULDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanmaya yol açan olaylarda kocanın daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Buna rağmen, kadının talep ettiği maddi ve manevi tazminatın reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, sosyal medyada bekar gibi davranarak evlilik sadakatini zedeleyen kocanın ağır kusurlu sayılmasına ve bu nedenle kadına uygun miktarda tazminat ödenmesine karar verdi.