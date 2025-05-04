Üşümezsoy’dan Kütahya için tahmin: 6.5 ve üzerinde deprem yaşanabilir

İstanbul depremini bir yıl önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son dönemde 4 şiddetindeki depremlerle beşik gibi sallanan Kütahya için kritik uyarıda bulundu. Üşümezsoy. "Orada yine 6.5 ve üzerinde bir deprem bekliyorum" dedi.
Kütahya, 21 Nisan'da 4.3, 25 Nisan'da 4.5, 3.9 ve 4.6, 28 Nisan'da 4.2 şiddetindeki depremlerle sallandı. Peş peşe yaşanan depremler şehirde yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kütahya ve çevresi için deprem uyarısı yaptı. Üşümezsoy, "En riskli yer Kütahya'nın Simav ilçesi Demirci kasabası. Orada 7 şiddetinde 1971 yılında deprem oldu. Orası riskli görünüyor" dedi.