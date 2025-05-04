Üşümezsoy’dan Kütahya için tahmin: 6.5 ve üzerinde deprem yaşanabilir

İstanbul depremini bir yıl önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son dönemde 4 şiddetindeki depremlerle beşik gibi sallanan Kütahya için kritik uyarıda bulundu. Üşümezsoy. "Orada yine 6.5 ve üzerinde bir deprem bekliyorum" dedi.