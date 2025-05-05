Balıkesir Bandırma'da kayalıklara vurmuş ceset bulundu! Tanınmaz halde...

Bandırma'da dün akşam saatlerinde sahilde yürüyenler, dalgakırandaki kayalıklar arasında hareketsiz halde yatan kişiyi fark edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre denizde kaldığı tahmin edilen ve tanınmaz halde olan cinsiyeti belirlenemeyen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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