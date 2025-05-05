Ödül kazanmak için 1,5 buçuk kilo domates yedi

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesindeki 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen domates yeme yarışmasına 20 kişi katıldı. Kumluca'nın meşhur domateslerinin kullanıldığı yarışmada Ayşe Akyürek 1 kilo 554 gram domates yiyerek birinci oldu. Emine Uysal 1 kilo 326 gramla ikinci, Ayşegül Aydın ise 1 kilo 252 gramla üçüncü oldu. Yarışma sonrası konuşan Ayşe Akyürek, "Biz ürettik, biz yetiştirdik ve kazandık. Bir çiftçi olarak Belediye Başkanımıza organizasyon için teşekkür ediyoruz" dedi.