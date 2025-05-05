Selçuk Bayraktar’dan MCBÜ standına ziyaret

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST 2025'e, farklı kategorilerde finale kalan dört proje takımıyla katılarak etkinlikte yerini aldı. Festival kapsamında TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MCBÜ standını ziyaret etti. Üniversitenin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını yakından inceleyen Bayraktar, öğrencilerle sohbet ederek geliştirdikleri projeler hakkında bilgi aldı. Gençlerin teknoloji üretim süreçlerindeki aktif rolüne dikkat çeken Bayraktar, öğrencilere başarılar diledi. Öte yandan TEKNOFEST, 4 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.