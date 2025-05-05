Şişli'de eski koca dehşeti! Arabaya zorla bindiremeyince sokak ortasında kafasına sıktı: Kan donduran görüntüler...

Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen eski eşi Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları görülüyor.
Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.