Şişli'de eski koca dehşeti! Arabaya zorla bindiremeyince sokak ortasında kafasına sıktı: Kan donduran görüntüler...

Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.