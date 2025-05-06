Tüp bebek tayini

HÜKÜMET ilan ettiği aile yılında çocuk sahibi olmak isteyenlere tüm kolaylıkları sağlarken, tüp bebek sahibi olmak isteyen aileyi sevindirecek haber Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) geldi. KDK, Hakkari'de görev yapan, ancak tüp bebek tedavisi için eşinin çalıştığı ve tüp bebek imkanlarının bulunduğu yere tayinini isteyen öğretmenin bu talebini kabul etti.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na 30 gün süre veren KDK, tayin talebini yerine getirmemesi halinde idari ve mali yaptırımları devreye sokacak. Hakkari'nin bir köyünde iki yıldır görev yapan bir matematik öğretmeni çocuk sahibi olmaya karar verdi. Normal yollarla hamile kalamayan öğretmen kocasının görev yaptığı ilde tüp bebek tedavisi almaya başladı. Görev yerinin değişmesi üzerine tüp bebek tedavisine ara vermek zorunda kaldı. MEB bu talebi reddetti. Öğretmen bunun üzerine KDK'ya başvurarak sorunun çözülmesini istedi. KDK Başkanlığı ve Başdenetçi görevini yürüten Mehmet Akarca başvuruyu işleme alarak uzmanları görevlendirdi.