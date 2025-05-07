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Haberler Yaşam 1250 KM uçarak Denizli'ye geldi! Nesli tükenmekte olan kuş yaralı halde bulundu: Ayağındaki halka gerçeği ortaya çıkardı

1250 KM uçarak Denizli'ye geldi! Nesli tükenmekte olan kuş yaralı halde bulundu: Ayağındaki halka gerçeği ortaya çıkardı

Nesli tükenmekte olan gökkuzgunu, Sırbistan'dan uçarak Denizli'nin Çal ilçesine kadar geldi. Yaralı gökkuzgunu bitkin halde bir tarlada bulundu. Veteriner hekim Ediz Zeybek, nesli tükenmekte olan hayvanı iyileştirmek için tedaviye başladı. Gökkuzgununun ayağındaki halka gerçeği ortaya çıkardı.

AA

Giriş Tarihi:

Sırbistan'da halkalanan gökkuzgunu, Denizli'nin Çal ilçesinde yaralı halde bulundu.

Denizler Mahallesi'nde yaşayan Eşref Eşbah, tarlada yaralı ve bitkin halde bulduğu kuşu evine getirdikten sonra durumu veterinere bildirdi.

Veteriner hekim Ediz Zeybek'in kontrol ettiği kuşun gökkuzgunu cinsi olduğu ve ayağındaki halkada "Museum Belgrade 3X16338" yazısı bulunduğunu fark etti.

Sırbistan'dan geldiği anlaşılan kuş, ilk tedavisi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan kuş, iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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