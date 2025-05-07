Bursa'da liseli gençten otobüs şoförüne çirkin saldırı! Kız arkadaşları da telefonla kaydetti...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 97/A numaralı halk otobüsünde yaşanan tartışma, kısa süreli gerginliğe neden oldu. Otobüse binen bir lise öğrencisi tartıştığı otobüs şoförünün üzerine 'Sen kimsin lan' diyerek yürüdü. Sürücü ise genci tutup 'terbiyesizlik yapma' sözleriyle uyardı. İkili arasında tartışma ise genç öğrencinin kız arkadaşları tarafından kayda alındı.

Olay sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otobüse binmek isteyen lise öğrencilerinden biri otobüs şoförüyle henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.