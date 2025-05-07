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Haberler Yaşam Bursa'da liseli gençten otobüs şoförüne çirkin saldırı! Kız arkadaşları da telefonla kaydetti...

Bursa'da liseli gençten otobüs şoförüne çirkin saldırı! Kız arkadaşları da telefonla kaydetti...

Son dakika haberi: Bursa’nın Osmangazi ilçesinde lise öğrencisi bir şahıs, otobüs şoförüne saldırdı. 'Sen kimsin?' diyerek şoförün üzerine yürüyen liseli genci, otobüsteki diğer vatandaşlar sakinleştirdi. Şoför, sakin tutumuyla gerginliğin önüne geçerken, liseli gencin kız arkadaşlarının o anları telefonla kaydetmesi de dikkat çekti.

İHA

Giriş Tarihi:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 97/A numaralı halk otobüsünde yaşanan tartışma, kısa süreli gerginliğe neden oldu. Otobüse binen bir lise öğrencisi tartıştığı otobüs şoförünün üzerine 'Sen kimsin lan' diyerek yürüdü. Sürücü ise genci tutup 'terbiyesizlik yapma' sözleriyle uyardı. İkili arasında tartışma ise genç öğrencinin kız arkadaşları tarafından kayda alındı.

Olay sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otobüse binmek isteyen lise öğrencilerinden biri otobüs şoförüyle henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

"SEN KİMSİN!"

Öfkeli genç şoförün üzerine yürüyerek, sürücüye 'Sen kimsin' diyerek seslendi. Şoför, öğrenciyi sakinleştirmeye çalışarak, "Terbiyesizlik yapma" diyerek uyardı ve fiziki müdahaleye dönüşmesini önlemek amacıyla öğrenciyi tuttu. Olay anı, otobüste bulunan yolcular tarafından şaşkınlıkla izlenirken, genç öğrencinin arkadaşları ise o anları kayda aldı.

ŞOFÖR İTİDALLİ DAVRANDI

Şoförün soğukkanlı tutumu sayesinde olay büyümeden sona erdi. Olayla ilgili resmi bir şikâyet olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bazı yolcuların durumu belediyeye ve güvenlik birimlerine bildirdiği öğrenildi.

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