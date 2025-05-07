Genç kadına apartta ahlaksız tuzak! Banyodan çıkınca bir anda karşısında onları buldu...

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz kasım ayında yaşanan olay, film sahnelerini aratmadı. Seyhan K., eski sevgilisi Emine U. tarafından yeniden birlikte olma vaadiyle tuzağa düşürüldü. Buluşmak üzere bir aparta giden Seyhan K., burada iki kişi tarafından darp edilerek görüntüleri videoya kaydedildi. Şüpheliler, Seyhan K.'dan tehditle 150 bin TL aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BANYODAN ÇIKINCA KARŞISINDA ONLARI BULDU Emine U. (33) geçtiğimiz kasım ayında, daha önce birlikte olduğu Seyhan K. (37) ile bir apartta buluştu. Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan aparta gelen Seyhan K.'yi, şüpheli Emine U. ve arkadaşı Hatice Y. (23) karşıladı. Bir süre sonra duşa giren Seyhan K., banyodan çıktığında Bünyamin Y. (21) ile Yusuf Ö.'yü (25) karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.