Emine Erdoğan’dan İslam Sanatları Fuarı’na davet

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışını yaptığı Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. Özellikle çocuklar ve gençlere seslenen Emine Erdoğan, "Geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu özel fuarı ziyaret etmelerini diliyorum" dedi.