MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu: 7 yabancı casus suçüstü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'da sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan, sahte içerikli SMS mesajı aldıklarına dair şikayetler üzerine teknik inceleme başlattı.
Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini değerlendirdi.
Çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi.
Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak, kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket edip ödeme talebinde bulunan sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.