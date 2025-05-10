MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu: 7 yabancı casus suçüstü yakalandı

BİRÇOK ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Çalışmalarda, "Patron" kod adlı kişiden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden 7 kişi deşifre edildi. Şüphelilerin, kiraladıkları araçlarla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova'da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.



Şüphelilerin, getirdikleri cihazlarla topladıkları iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerini, Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.



MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yakın izlemeye alındı.