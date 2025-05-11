Beylikdüzü’ndeki metrobüs faciasından yeni görüntüler ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazası, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan çarpması, diğer metrobüsün araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, metrobüsün duran araca çarpması ve yolcuların kazanın etkisiyle bir anda yere düşmeleri bulunuyor.

Dün meydana gelen metrobüs kazasında 37 yaşındaki Ebru Heper yaşamını yitirirken, 57 kişi ise yaralanmıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise 2 farklı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta yolcuların iniş ve biniş yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen diğer metrobüsün duramayarak arkadan çarptığı görülüyor. Diğer güvenlik kamerası görüntülerinde ise kaza sonucu yolcuların yere düştüğü, bazı yolcuların çarpmanın etkisiyle hareket eden metrobüsün altında kaldığı anlar yer alıyor.

VALİ GÜL: İDARİ SÜREÇLER BAŞLADI

Kazanın ardından kazanın yaşandığı Haramidere Sanayi Durağına gelen İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet ile birlikte incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Kazayı öğrendikten sonra Emniyet Müdürümüzle birlikte kamera kayıtlarını inceledik, hastaneleri ziyaret ettik, hastalarımızla görüştük. Maalesef toplamda 40 yaralımız var. Bu kişilerden biri hayatını kaybetti. İki kişinin durumu ağır, diğer yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Bazı hastalar taburcu olmaya başladı. Bugün de buraya gelerek İETT Genel Müdürümüzden kazayla ilgili bilgi aldık, almaya devam ediyoruz. Elbette ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan bir olay kolay değil. Sarı çizginin geçildiği belirtiliyor. Bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde, kurumların kendi içindeki idari süreçler de devreye giriyor. Diğer soruşturmalar da kendiliğinden başlatılmış oluyor. Herkes sürece desteğini veriyor. İlk belirlemelere göre, kazaya karışan iki araç var. Teknik incelemeler tamamlandıktan sonra kazanın net nedeni ortaya çıkacak. Ancak sizin de gördüğünüz gibi, metrobüslerden biri yolcu indirirken, arkasından gelen diğer metrobüs durmayarak çarpıyor. Bu çarpmanın ardından öndeki araçtaki yolcular savruluyor. Arkadan gelen metrobüsün neden duramadığı, hem adli hem de idari soruşturmalar sonucunda ortaya çıkacak. Konuyla ilgili şu an için gözaltına alınan kimse yok. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer gelişmeleri sizlerle yazılı olarak paylaşacağız" diye konuştu.