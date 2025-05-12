‘Anneler varlığıyla öğretir sevgisiyle dünyayı iyileştirir’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü sebebiyle dün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir. İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum." Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır annelerinin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni eden Erdoğan, bilhassa koruyucu annelere canıgönülden teşekkür etti