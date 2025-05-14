180 milyonluk vurgun! 52 kişi tutuklandı

Araç kiralama siteleri üzerinden dolandırılan vatandaşlar, polise şikayette bulundu. İhbar üzerine yapılan incelemede, sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla 122 kişinin dolandırıldığı, İ.Ö., O.G. ve T.G. tarafından yönlendirilen şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Siber polis, başta Aydın olmak üzere Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon yaptı.

ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda aralarında İ.Ö., O.G. ve T.G.'nin de bulunduğu 101 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından 101 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 45 kişi adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.