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Ege Denizi’ndeki deprem uykudan uyandırdı

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Ege Denizi’ndeki deprem uykudan uyandırdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Ege Denizi'nde 02.30 sularında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntı, Aydın başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Geceyi uykuda geçiren vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, yetkililer olası artçılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki sismik hareketlilik AFAD ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.

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