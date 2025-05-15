Egeliler dikkat! Fırtına çok sert geliyor! 3 şehre "turuncu", 7 şehre "sarı" fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 16 Mayıs'ta 3 il için "turuncu", 7 il için "sarı" meteorolojik uyarı yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre fırtına nedeniyle Muğla, Aydın ve İzmir için "turuncu", Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.