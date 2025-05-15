Marmara’nın güneybatısı ve Ege Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'nın ise batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Cuma günü gece saatlerinde güney Ege'de, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.