78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel faciasında korkunç detaylar

54 KİŞİ ZEHİRLENEREK, 20 KİŞİ YANARAK, 4 KİŞİ YÜKSEKTEN DÜŞEREK ÖLDÜ

İddianamede faciayla ilgili detaylara da yer verildi. İddianamede yaşamını yitiren 78 kişiden 54'ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20'sinin yanarak, 4'ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ayrıca yaralanan 133 kişiden 7'sinin de yangından kurtulmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi.

YANICI MALZEMELER NEDENİYLE HIZLA YAYILDI

Yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, faciaya neden olan ihmaller zinciri de bir bir sıralandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, dekorasyonda kullanılan yoğun ahşap kaplamalar, halılar, ek yapılar, petrokimyasal ürünler ve yanıcı malzemelerin yangının hızla yayılmasını artırdığı belirtildi.