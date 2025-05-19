  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 20 milyonluk araç küle döndü! Sürücü Serdar Adalı'nın oğlu çıktı

20 milyonluk araç küle döndü! Sürücü Serdar Adalı'nın oğlu çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen araç yangınında, 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil küle döndü. Araçta bulunan sürücünün Beşiktaş Kulübü Başkanı ve iş insanı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı (37) olduğu öğrenildi. Motor kısmından yükselen dumanları fark ederek aracı durduran Adalı'nın yangın tüpüyle müdahalesi yeterli olmadı; araç kısa süre sonra alevlere teslim oldu.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da alev alev yanarak küle dönen 20 milyon lira değerindeki lüks otomobilin sürücüsünün Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti.

Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmüştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle dönmüştü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.



ARACIN KİMİN KULLANDIĞI BELLİ OLDU
20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA