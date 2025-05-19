20 milyonluk araç küle döndü! Sürücü Serdar Adalı'nın oğlu çıktı

Eyüpsultan'da alev alev yanarak küle dönen 20 milyon lira değerindeki lüks otomobilin sürücüsünün Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti.