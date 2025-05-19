Uluslararası hukuk mücadelesi başlatan avukat Yeni Asır’a konuştu: Çocuklarımız kaçırılıyor!

ANTALYA'DA yaşayan avukat Mehmet Alper, 2014 yılı Ağustos ayında Antalya Konyaaltı Evlendirme Dairesi'nde hayatını Rus uyruklu Aliya Alper ile birleştirdi. Alper çiftinin 2018 yılında Güneş Ataman ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Anne Aliya Alper iddiaya göre 2021 yılı Eylül ayında eşine Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir arkadaşını göreceği söyleyip 7 yaşındaki oğlu Güneş Ataman'ı da yanına alarak Rusya'ya kaçtı. Rus eşi Aliya'nın iznini almadan ve bilgi dışında oğlunu Rusya'ya kaçırdığını savunan avukat baba Mehmet Alper, 2022 yılından beri oğlundan hiç şekilde haber alamadığını söyledi.

Evladı Güneş Ataman'ı görebilmek için ortak bir arkadaşlarının aracı olduğunu, anne Aliya'nın çocuğu 3 ay sonra kendisine gösterme sözü verdiğini, karşılığında kendisinden bu süreçte her ay 50 bin ruble ödemesini istediğini anlatan baba Alper, "Benden istenen parayı her ay düzenli olarak ödedim ancak annesi bu sefer de aile konutumuzu kendisine vermem halinde göstereceğini söyledi.

'HİÇ İADE YOK'

Oğlumun kaçırılmasını organize eden avukat hakkında Rus Adalet Bakanlığı soruşturma izni vermemiştir. Rus mahkemeleri taraf teşkili dahi yapmadan tarafları Türk olan, Türk Evlilik Akdini, aile konutu Antalya olmasına rağmen hiçbir bağlama kurulanına riayet etmeden feshetmişler ve velayetimi kaldırmışlardır" diye konuştu. Baba Alper, "Rusya Lahey konvansiyonu hususunda tüm Rusya'da 6 adet mahkemeyi özel yetkilendirmiştir. Bu hakimler de servis elemanıdır!

'SON VERİN'

Rusya savcıları çocukların iadesinin reddi yönünde mütala vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha fazla çocuk kaçırılmaması için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması amacıyla bir hukuk komisyonu oluşturulmalıdır, bu durum milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Çeteler ve Şebeke yardımlarıyla çocuk kaçırma olaylarının artık önüne geçilmeli ve bu mağduriyete bir son verilmeli" dedi.