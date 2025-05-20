Emine Erdoğan: Umudun sesi yüreklerde çarpıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses, azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadesini kullandı.