İstanbul’da korkutan deprem

İstanbul'da dün akşam 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 23.36'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 14.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"BUNU 6.2'NİN ARTÇISI OLARAK DÜŞÜNMEK DOĞRU OLUR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersoy, "Marmara Denizi'nde bir deprem beklentisi içinde olduğumuzu biliyorsunuz. Süresini ve gününü tam bilmemekle birlikte bir deprem bekliyoruz. 6.2 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi ama Marmara Denizi'nin içerisindeki deprem tehlikesini tamamen ortadan kaldırmadı.

Deprem tehlikesi ile her zaman karşı karşıyayız. Bunu 6.2'nin artçısı olarak düşünmek doğru olur." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ"

İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.