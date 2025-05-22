Türk Mutfağı eşsiz bir mirastır”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türk Mutfağı Klasikleri" temasıyla 4'üncü kez kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası paylaşımı yaptı. Kokusunun da tadının da çocukluğu hatırlatan Türk mutfağının binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürün zenginliğini ve insanın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Türk Mutfağı Haftası'nı gönülden tebrik ediyorum. Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde düzenlenecek etkinliklerle, Türk mutfağının evrensel diliyle, farklı kültürler, dostluk sofrasında birleşecek. 81 ilimizde ise her yörenin kendine has lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkacak. Sofralarımızdan bereket, kültürümüzden birlik eksik olmasın" dedi.