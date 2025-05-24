Eski dost düşman oldu! İstanbul'da mide bulandıran olay! Arası açılınca etmediği kalmadı

ÖNCE KENDİ SONRA PATATES HATTI DEVREYE SOKTU Öğrenci olan Eylül O., Medine Ö.'nün telefonundan sık sık mesaj ve arama almaya başladı. Arasının bozulduğu arkadaşı tarafından tehdit edilen genç kız, sadece kendisinin değil ailesinin de buna maruz kaldığını belirterek savcılığın kapısını çaldı. "Babanı kalp krizinden öldürteceğim, seni de öldüreceğim eskort, o...pu." gibi tehdit ve hakaretlere maruz kalan Eylül O., arkadaşının bu mesajları önce kendi hattından, kendisini engelledikten sonra da patates hat olarak bilinen ve kullanılan kişiye ait olmayan açık hatlar üzerinden atmaya devam ettiğini belirtti.

CİMER'E ASILSIZ İHBARLA KAPISINA POLİS GÖNDERDİ



Dahası arkadaşının CİMER'e asılsız ihbarlarda bulunarak polis memurları tarafından devamlı aranmasına neden olduğunu da ifade eden Eylül O., "Sürekli polis memurları kapıma gelip ve arayıp alıkonulduğuma ilişkin ihbarlar olduğunu söylüyor. İhbarın asılsız olduğunu belirtiyorum ve işlem yapmıyorlar. Uyuşturucu kullandığıma yönelik asılsız ihbarın da yolda olduğunu belirtiyor. Bana ait olmayan çıplak fotoğrafları aileme yayacağı yönünde de tehditler savuruyor" dedi. Sadece arkadaşının değil, arkadaşının başka arkadaşlarını da organize ederek başkaları tarafından da mesajlar almaya başladığını aktaran genç kız, "Bütün hayatlarını bana adayacaklarını ve peşimi bırakmayacaklarını söylüyorlar. 'Devlet de benim polis de, deliyim ben, Alman vatandaşıyım, size uyku yok' diyorlar. Benim ve ailemin can güvenliği yok" diyerek eski arkadaşının cezalandırılmasını istedi.