Gıdada bir skandal daha! Bakanlık listeyi yeniledi: Dana eti yerine eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin listeyi güncellemeyi sürdürüyor. Bakanlık, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında yayımladığı son listede çok sayıda yeni firma ve ürünü ifşa etti.
Listede özellikle kırmızı et ürünleri başlığı altında yer alan bazı firmaların, tüketicilere "kırmızı et" adı altında eşek ve at eti sattığı tespit edildi.
Laboratuvar analizleri sonucu belirlenen bu sahtekârlıkların, hem halk sağlığı hem de tüketici güveni açısından ciddi risk taşıdığı vurgulandı.
Bakanlığın açıkladığı listede sadece kırmızı et değil, lahmacun ve döner gibi hazır gıda ürünlerinde de yanıltıcı uygulamalar dikkat çekti.
Bazı firmaların lahmacun iç harcında kanatlı eti kullanarak, tüketiciyi bilgilendirmeden farklı türde et kullandığı ortaya çıktı.