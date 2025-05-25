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Haberler Yaşam “Sıfır atık projesi yeni bir anlam kazanıyor”

Sıfır atık projesi yeni bir anlam kazanıyor”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Sıfır atık projesi yeni bir anlam kazanıyor
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazandığını bildirdi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı sistemle ilgili paylaşım yaptı. Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi'yle ilgili videosunu da alıntılayan Emine Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazanıyor. Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak. Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz." ifadelerini kullandı.
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