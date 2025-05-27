Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Konuşmak için boş bir araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren baba kısa süre sonra aynı sokak üzerinde bulunan ikametinde yakalandı.

25 yaşındaki Barış Toroman, çok sayıda aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesinde meydana geldi. Ali Tolaman (60), oğlu Barış Tolaman'ı (25) evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Ali Tolaman, bıçakla Barış Toraman'ı defalarca bıçakladı. Yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.