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Haberler Yaşam Vefalı köpek mezar başında nöbet tutuyor: Günlerdir oradan ayrılmıyor!

Vefalı köpek mezar başında nöbet tutuyor: Günlerdir oradan ayrılmıyor!

Muğdat Esener 21Temmuz'da Van'da kalp krizi geçirmesi sonucu 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Esener'in yıllar önce sahiplendiği vefalı köpeği ilk günden beri mezar başından ayrılmıyor. Sadakatin sembolü haline gelen vefalı köpeğin görüntüleri görenlerin yüreklerini burkuyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Vefalı köpek mezar başında nöbet tutuyor: Günlerdir oradan ayrılmıyor!

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi Yüksekova'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, genç yaşta hayata veda etti. Bu ani vefat, Esener'in ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Yüksekova'da derin üzüntüye neden oldu.

Vefalı köpek mezar başında nöbet tutuyor: Günlerdir oradan ayrılmıyor!

SADIK DOSTUN VEFASI YÜREKLERİ BURKTU

Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Muğdat Esener'in cenazesinin ardından sahibine vefa görevini yerine getiriyor. Esener'in Yüksekova'daki mezarının başından günlerdir ayrılmayan köpek, görenlerin yüreğini burkuyor.

Vefalı köpek mezar başında nöbet tutuyor: Günlerdir oradan ayrılmıyor!

Mezar başındaki bu sessiz bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından da fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar, köpeğin sahibine duyduğu derin bağlılığı gözler önüne serdi. Her gün mezarın başına giderek saatlerce bekleyen köpek, adeta sadakatin sembolü haline geldi.

Vefalı köpek mezar başında nöbet tutuyor: Günlerdir oradan ayrılmıyor!

Akocak köyü sakinlerinden Nadir Işıksal, "Vefatından sonra köpeği mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür orada nöbet tutuyor. Çok değişik bir şey, özellikle burada iki mezar arasında kalıyor ve herkesin ilgisini çekiyor. Biz de hayretler içerisindeyiz. Köpeği nereye götürsek yine aynı yere geliyor" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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