Son nefesinde katilini söyledi

Kanlı olay Aksu ilçesinde, 25 Aralık 2024'te meydana geldi. Seyit Muhammet Talay (27), sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği esnada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede esnasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı.

Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Seyit Muhammet Talay, katilinin adını polise söyledikten sonra hayatını kaybetti.

Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu ifade etti. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S. ile D.S. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak (50) ve kızları A.S, D.S. hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Tanık polis memurunun ifadesi üzerine sanık Ömer Sıcak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'O KENDİNİ YARALADI'

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ile tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olay günü maktulle yolda karşılaştıklarını belirten A.S., "Eski erkek arkadaşım Seyit Muhammet, sürekli beni rahatsız ediyordu. Olay günü eve dönerken yolda karşılaştık. Babam beni korumak için geldi. Seyit araca bindiğinde yaralı değildi. Seyit'in kendi kendini yaraladığını düşünüyorum" dedi.

Sevim ve Ramazan Talay

KATİLİ SÖYLEYİP ÖLDÜ

Ömer Sıcak ise Talay'ın kızını rahatsız ettiğini, olay günü tartışma yaşandığını, ancak kendisine zarar vermediğini belirtti. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru ise, "Seyit'e 'Seni kim bıçakladı' diye sorduğumda, 'Ömer Sıcak' dedi. Onu hastaneye gönderip şüphelileri gözaltına aldık" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Sıcak'ın tutukluluk halinin devamına