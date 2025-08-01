Türkiye’nin 3. uzay yolculuğu 3 Ağustos’ta

TÜRKİYE'NİN uzaydaki üçüncü temsilcisi olacak Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, 3 Ağustos saat 15.30'da yolculuğuna başlayacak. İlk Türk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay bilim misyonlarını başarıyla tamamlamasının ardından tamamen bireysel girişimle uzaya çıkacak Erdem, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı olarak tarihe geçecek. Tamamen otonom olan ve pilotu bulunmayan New Shepard'ın 14'üncü insanlı uçuşunda Erdem ile birlikte 6 yolcu daha bulunacak.